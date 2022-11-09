Українців попередили про туман і погану видимість: коли і де саме

Завтра, 10 листопада, у частині областей України очікується туман. Через це видимість на дорогах значно погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Туман вранці та вночі прогнозується у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні. Видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів.

Через погодні умови синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у вказаних областях.