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Українців попередили про туман і погану видимість: коли і де саме

Фото: в Україні завтра очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 10 листопада, у частині областей України очікується туман. Через це видимість на дорогах значно погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Туман вранці та вночі прогнозується у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні. Видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів.

Через погодні умови синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у вказаних областях.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на майбутню зиму. Ймовірно, цього річна зима буде теплішою, ніж попередня.

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