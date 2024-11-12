Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой
В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 13 ноября приостановят пропускные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.
"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.
Пункты пропуска на границе с Молдовой
На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, обеспечивающих как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:
Основные автомобильные пункты пропуска:
- Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени. Предназначен для автомобильного транспорта.
- Кучурган – Первомайск – важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса – Кишинев.
- Бричаны – Раздельная – расположен в Черновицкой области.
- Могилев-Подольский – Отач – расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и грузового транспорта.
- Рени – Джурджулешты – в южной части Одесской области соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.
Железнодорожные пункты пропуска:
- Кучурган – Новоселица – основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем.
- Могилев-Подольский – Отач – также используется для железнодорожного сообщения.
- Мамалыга – Ларга – обеспечивает соединение между Украиной и западной частью Молдовы.
Дополнительные мелкие пункты пропуска:
Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.
Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.
Мост через Днестр
Напомним, в 2023 году Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.
Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.