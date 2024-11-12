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Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой

Украина, Вторник 12 ноября 2024 13:05
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Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой Фото: Пункт пропуска на границе с Молдовой закроют 13 ноября (www.undp.ora:moldov)
Автор: Александр Белоус

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 13 ноября приостановят пропускные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.

"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.

Пункты пропуска на границе с Молдовой

На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, обеспечивающих как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:

Основные автомобильные пункты пропуска:

  1. Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени. Предназначен для автомобильного транспорта.
  2. Кучурган – Первомайск – важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса – Кишинев.
  3. Бричаны – Раздельная – расположен в Черновицкой области.
  4. Могилев-Подольский – Отач – расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и грузового транспорта.
  5. Рени – Джурджулешты – в южной части Одесской области соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.

Железнодорожные пункты пропуска:

  1. Кучурган – Новоселица – основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем.
  2. Могилев-Подольский – Отач – также используется для железнодорожного сообщения.
  3. Мамалыга – Ларга – обеспечивает соединение между Украиной и западной частью Молдовы.

Дополнительные мелкие пункты пропуска:

Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.

Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.

Мост через Днестр

Напомним, в 2023 году Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.

Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.

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Молдова Граница с Украиной
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