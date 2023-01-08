Украинцев предупредили о сильных порывах ветра завтра: где ждать непогоды

Завтра, 9 января, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"9 января в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Напомним, синоптики дали прогноз погода до конца зимы. Незначительное похолодание можно ожидать уже в начале января, а сильные морозы придут позже.

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