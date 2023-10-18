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Українців попередили про шторм на морі: синоптики дали рекомендації

Україна, Середа 18 жовтня 2023 17:41
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Українців попередили про шторм на морі: синоптики дали рекомендації Фото: на морі очікується шторм (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомив, що завтра, 19 жовтня, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Одеської міської ради.

"Штормове попередження: у другій половині дня 19 жовтня 2023 року в Одесі очікується вітер південний, пориви 15-17 м/с", - повідомили синоптики.

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до українців з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - додали в міськраді.

Нагадаємо, РБК-Україна вже повідомило, до якої погоди слід українцями підготуватись завтра.

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Одеса Штормове попередження
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