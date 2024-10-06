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Українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій

Ілюстративне фото: українців попередили про шахрайські схеми з продажем зарядних станцій (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підготовка до зимового періоду є важливим питанням для багатьох українців. Однак і тут шахраї вигадали нову схему та використовують це у власних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Зокрема, нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему: аферист розміщував оголошення в соцмережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.

Основною умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн. Покупці переказували кошти за товар, але так і не отримували його. За даними поліції, унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 людей

Наразі аферисту повідомили про підозру.

Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті:

  • купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками;
  • не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям;
  • не перераховуйте гроші наперед - вибирайте післяплату.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців - вони пропонують встановити нібито новий застосунок банку.

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