Українців попередили про проблему в електромережі, що загрожує побутовим приладам

Причини коливань напруги в мережі

В "Сумиобленерго" розповіли, що в регіоні серед споживачів електроенергії можуть спостерігатись тимчасові короткочасні коливання напруги в мережі.

Причина такої ситуації - аварійний стан енергосистеми України, що постраждала внаслідок регулярних терористичних актів країни-агресора.

Уточнюється, що АТ "Сумиобленерго" отримує електроенергію від магістральних мереж й у нормальному режимі роботи вона становить 110 кВ.

"Зараз цей показник інколи буває підвищеним. Через постійні обстріли навантаження на вцілілі об'єкти зростає, а через повітряні тривоги працівники енергетичної сфери часто змушені спускатися в укриття для збереження життя. Це ускладнює процес регулювання напруги в ручному режимі безпосередньо на енергооб'єкті", - розповіли у компанії.

Як вберегти прилади від коливань напруги

"Ми робимо все, щоб утримати роботу енергосистеми в стабільному режимі", - наголосили в "Сумиобленерго".

Водночас українцям порадили стежити за коливаннями напруги, щоб вберегти побутові електроприлади.

"Якщо ви спостерігаєте коливання напруги в мережі, які рідко, та все ж бувають, будь ласка, вимкніть тимчасово прилади, які можуть постраждати та користуйтеся захисними пристроями, які забезпечують стабільну роботу електропроводки, оберігаючи техніку від коливань напруги", - наголосили у компанії.

Насамкінець споживачів попросили поставитись до ситуації з розумінням і пам'ятати, що єдина її причина - це військова агресія РФ проти України.

Допис АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)