Украинцев предупредили о проблеме в электросети, которая угрожает бытовым приборам

Причины колебаний напряжения в сети

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что в регионе среди потребителей электроэнергии могут наблюдаться временные кратковременные колебания напряжения в сети.

Причина такой ситуации - аварийное состояние энергосистемы Украины, пострадавшей в результате регулярных террористических актов страны-агрессора.

Уточняется, что АО "Сумыоблэнерго" получает электроэнергию от магистральных сетей и в нормальном режиме работы она составляет 110 кВ.

"Сейчас этот показатель иногда бывает повышенным. Из-за постоянных обстрелов нагрузки на уцелевшие объекты растут, а из-за воздушных тревог работники энергетической сферы часто вынуждены спускаться в укрытие для сохранения жизни. Это усложняет процесс регулирования напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъекте", - рассказали в компании.

Как уберечь приборы от колебаний напряжения

"Мы делаем все, чтобы удержать работу энергосистемы в стабильном режиме", - подчеркнули в "Сумыоблэнерго".

В то же время украинцам посоветовали следить за колебаниями напряжения, чтобы уберечь бытовые электроприборы.

"Если вы наблюдаете колебания напряжения в сети, которые редко, но все же бывают, пожалуйста, выключите временно приборы, которые могут пострадать и пользуйтесь защитными устройствами, обеспечивающими стабильную работу электропроводки, оберегая технику от колебаний напряжения", - отметили в компании.

В заключение потребителей попросили отнестись к ситуации с пониманием и помнить, что единственная ее причина - это военная агрессия РФ против Украины.

Пост АО "Сумыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)