ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися

Субота 22 червня 2024 14:15
UA EN RU
Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися У західних областях України можливі грози (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про низку небезпечних гідрологічних і метеорологічних явищ у деяких регіонах країни впродовж суботи й неділі 22-23 червня.

РБК-Україна розповідає, до чого саме готуватися українцям і в яких регіонах.

Підвищення рівнів води

Впродовж суботи й неділі (22-23 червня) у Львівській та Івано-Франківській областях очікується також підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра та Сяну.

За словами експертів Укргідрометцентру, йдеться про підвищення рівнів води на 0,3-0,8 м (у порівнянні з рівнями води станом на 8:00 21 червня) - без загрози негативних наслідків.

Зазначається також, що у місцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Крім того, у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів - ІІІ рівень небезпеки, коричневий.

Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватисяУкраїнців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися

Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Грози, град і шквали

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у другій половині суботи, 22 червня:

  • у західних областях можливі грози
  • в окремих районах - град і шквали 17-22 м/с
  • у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях - значні дощі

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватисяУкраїнців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися

Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Правила поведінки під час грози

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я:

  • зачиняти вдома всі вікна та двері (щоб у приміщенні не було протягу, який притягує кульову блискавку)
  • не паркувати автомобіль, в якому перебувають люди, під деревами або високими конструкціями (якщо є можливість, бажано також опустити/зняти антену)
  • не ховатись від грози та зливи під деревом (найбільше розряд електрики проводять дуб, тополя, сосна та ялина, найменше - верба, клен та кущі)
  • уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач
  • не користуватися електричними приладами (найкраще - вимкнути їх із мережі)
  • не купатися у водоймах
  • у лісі - не ховатися від грози на підвищенні й не бігати
  • у полі - знайти найбільш сухе заглиблення у землі й присісти в ньому (не лягати, щоб мати якомога меншу площу прилягання до землі)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насувається антициклон і пояснювали, чим він відрізняється від циклону і яку погоду принесе.

Читайте також, коли в небі над Київською областю помітили сріблясті хмари, чим вони унікальні та як їх можна побачити знову.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні
NEWS
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України