Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися
Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про низку небезпечних гідрологічних і метеорологічних явищ у деяких регіонах країни впродовж суботи й неділі 22-23 червня.
РБК-Україна розповідає, до чого саме готуватися українцям і в яких регіонах.
Підвищення рівнів води
Впродовж суботи й неділі (22-23 червня) у Львівській та Івано-Франківській областях очікується також підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра та Сяну.
За словами експертів Укргідрометцентру, йдеться про підвищення рівнів води на 0,3-0,8 м (у порівнянні з рівнями води станом на 8:00 21 червня) - без загрози негативних наслідків.
Зазначається також, що у місцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.
Крім того, у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів - ІІІ рівень небезпеки, коричневий.
Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Грози, град і шквали
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у другій половині суботи, 22 червня:
- у західних областях можливі грози
- в окремих районах - град і шквали 17-22 м/с
- у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях - значні дощі
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.
Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Правила поведінки під час грози
Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я:
- зачиняти вдома всі вікна та двері (щоб у приміщенні не було протягу, який притягує кульову блискавку)
- не паркувати автомобіль, в якому перебувають люди, під деревами або високими конструкціями (якщо є можливість, бажано також опустити/зняти антену)
- не ховатись від грози та зливи під деревом (найбільше розряд електрики проводять дуб, тополя, сосна та ялина, найменше - верба, клен та кущі)
- уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач
- не користуватися електричними приладами (найкраще - вимкнути їх із мережі)
- не купатися у водоймах
- у лісі - не ховатися від грози на підвищенні й не бігати
- у полі - знайти найбільш сухе заглиблення у землі й присісти в ньому (не лягати, щоб мати якомога меншу площу прилягання до землі)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, Центр громадського здоров'я МОЗ України.
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