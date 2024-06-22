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Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться

Суббота 22 июня 2024 14:15
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Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться В западных областях Украины возможны грозы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ряде опасных гидрологических и метеорологических явлений в некоторых регионах страны в течение субботы и воскресенья 22-23 июня.

РБК-Украина рассказывает, к чему именно готовиться украинцам и в каких регионах.

Повышение уровней воды

В течение субботы и воскресенья (22-23 июня) во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна.

По словам экспертов Укргидрометцентра, речь идет о повышении уровней воды на 0,3-0,8 м (в сравнении с уровнями по состоянию на 8:00 21 июня) - без угрозы негативных последствий.

Указывается также, что в местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Кроме этого, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов - III уровень опасности, коричневый.

Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовитьсяУкраинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться

Опасные гидрологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Грозы, град и шквалы

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во второй половине субботы, 22 июня:

  • в западных областях возможны грозы
  • в отдельных районах - град и шквалы 17-22 м/с
  • в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - дожди

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.

Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовитьсяУкраинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться

Опасные метеорологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Правила поведения во время грозы

Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время грозы следует соблюдать ряд "правил" - чтобы уберечь здоровье:

  • закрывать дома все окна и двери (чтобы в помещении не было сквозняка, притягивающего шаровую молнию)
  • не парковать автомобиль, в котором находятся люди, под деревьями или высокими конструкциями (если есть возможность, желательно также опустить/снять антенну)
  • не прятаться от грозы и ливня под деревом (больше всего разряд электричества проводят дуб, тополь, сосна и ель, меньше всего - ива, клен и кусты)
  • избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач
  • не пользоваться электрическими приборами (лучше всего - отключить их из сети)
  • не купаться в водоемах
  • в лесу - не прятаться от грозы на возвышении и не бегать
  • в поле - найти наиболее сухое углубление в земле и присесть в нем (не ложиться, чтобы иметь как можно меньшую площадь прилегания к земле)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигается антициклон и объясняли, чем он отличается от циклона и какую погоду принесет.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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