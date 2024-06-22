Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться
Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ряде опасных гидрологических и метеорологических явлений в некоторых регионах страны в течение субботы и воскресенья 22-23 июня.
РБК-Украина рассказывает, к чему именно готовиться украинцам и в каких регионах.
Повышение уровней воды
В течение субботы и воскресенья (22-23 июня) во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна.
По словам экспертов Укргидрометцентра, речь идет о повышении уровней воды на 0,3-0,8 м (в сравнении с уровнями по состоянию на 8:00 21 июня) - без угрозы негативных последствий.
Указывается также, что в местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.
Кроме этого, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов - III уровень опасности, коричневый.
Опасные гидрологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Грозы, град и шквалы
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во второй половине субботы, 22 июня:
- в западных областях возможны грозы
- в отдельных районах - град и шквалы 17-22 м/с
- в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - дожди
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.
Опасные метеорологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Правила поведения во время грозы
Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время грозы следует соблюдать ряд "правил" - чтобы уберечь здоровье:
- закрывать дома все окна и двери (чтобы в помещении не было сквозняка, притягивающего шаровую молнию)
- не парковать автомобиль, в котором находятся люди, под деревьями или высокими конструкциями (если есть возможность, желательно также опустить/снять антенну)
- не прятаться от грозы и ливня под деревом (больше всего разряд электричества проводят дуб, тополь, сосна и ель, меньше всего - ива, клен и кусты)
- избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач
- не пользоваться электрическими приборами (лучше всего - отключить их из сети)
- не купаться в водоемах
- в лесу - не прятаться от грозы на возвышении и не бегать
- в поле - найти наиболее сухое углубление в земле и присесть в нем (не ложиться, чтобы иметь как можно меньшую площадь прилегания к земле)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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