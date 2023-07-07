UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про пориви вітру: в яких областях буде негода

Фото: завтра майже всю Україну накриє негода (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Україні очікується негода. Майже по всій країні будуть значні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

За даними рятувальників, завтра, 8 липня, в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікуються грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

"Будьте обережними! Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев", - наголосили в службі.

Нагадаємо, ми вже повідомляли, що погода в Україні у вихідні, 8-9 липня, буде досить комфортною - спаде спека, але без дощів з грозами не обійдеться.

Як повідомлялось, раніше синоптик Наталка Діденко вже попереджала по те, що послаблення спеки в Україні разом із літніми дощами прийде орієнтовно 7-8 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода