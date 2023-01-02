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Українців попередили про підвищення рівня води у Прип’яті

Фото: українців попередили про підвищення рівня води у Прип’яті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок-четвер буде спостерігатися підвищення води у річці Прип’ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"3-5 січня на р. Прип'ять у створі поста Рiчиця продовжиться поступовий ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см, відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області", - йдеться в повідомленні.

Ситуація набула 1 рівня небезпеки (жовтий).

Раніше синоптики попереджали українців про небезпечні гідрологічні явища. Згідно з прогнозами, на заході та півночі країни 17-18 грудня мало відбутися підвищення рівня води в річках.

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Припять