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Українців попередили про нову шахрайську схему росіян щодо полонених

Фото: Росіяни клонують офіційні сторінки Координаційного штабу (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Українців попередили про нову шахрайську схему росіян. Окупанти клонують офіційні сторінки Координаційного штабу.

"Обережно, підробка! Росіяни клонують офіційні сторінки Координаційного штабу для збору даних. "Двійники" обіцяють українцям нібито "допомогу"  і "сприяння" в пошуку рідних у ворожому полоні або наданні інформації про них", - повідомили в центрі.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців.

При  цьому головна мета росіян:

  • вербування громадян України,
  • шантаж,
  • погрози,
  • маніпуляції настроями родин захисників,
  • розхитування суспільства. 

 
"У жодному разі не надавайте стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких", - додали в центрі.
 
Зауважимо, що розголошення інформації чи персональних даних на сумнівних ресурсах може зашкодити українським захисникам у полоні та становити небезпеку для їхніх побратимів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що категорично не можна публікувати в соцмережах під час тривоги або авіаудару, а також після них.

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Війна Росії проти України