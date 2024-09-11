Українців попередили про нову шахрайську схему росіян щодо полонених

"Обережно, підробка! Росіяни клонують офіційні сторінки Координаційного штабу для збору даних. "Двійники" обіцяють українцям нібито "допомогу" і "сприяння" в пошуку рідних у ворожому полоні або наданні інформації про них", - повідомили в центрі.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців.

При цьому головна мета росіян:

вербування громадян України,

шантаж,

погрози,

маніпуляції настроями родин захисників,

розхитування суспільства.



"У жодному разі не надавайте стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких", - додали в центрі.



Зауважимо, що розголошення інформації чи персональних даних на сумнівних ресурсах може зашкодити українським захисникам у полоні та становити небезпеку для їхніх побратимів.