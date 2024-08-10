Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором

Правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.
Ознаки вчинення шахрайства:
Щоб захистити свої дані варто ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на ваш паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.
Прості правила для всіх:
Нагадаємо, ми вже писали, що шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.
Мало того, у Запоріжжі правоохоронці викрили нову шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв. Деталі шахрайської схеми - в матеріалі РБК-Україна.
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