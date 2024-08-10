Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: представляются мобильным оператором

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Признаки мошенничества:

На мобильные номера, к которым привязаны банковские карты, периодически звонят по телефону неизвестные.

Поступило SMS с одноразовым паролем для подтверждения оплаты или изменения данных.

Получили сервисное SMS, что номер будет заблокирован или SIM-карта заменена.

Без очевидных причин внезапно исчезла связь.

Неизвестные спрашивают у вас данные об интернет-трафике и прочем.

Как защититься

Чтобы защитить свои данные, следует идентифицировать или олицетворять номер, к которому привязаны банковские карты, на ваш паспорт или же перейти с предоплаченной формы обслуживания на контрактную.

Простые правила для всех: