Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: представляются мобильным оператором

Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Украине. Правонарушители представляются мобильным оператором и собирают данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
Признаки мошенничества:
Чтобы защитить свои данные, следует идентифицировать или олицетворять номер, к которому привязаны банковские карты, на ваш паспорт или же перейти с предоплаченной формы обслуживания на контрактную.
Простые правила для всех:
Напомним, мы уже писали, что мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
Более того, в Запорожье правоохранители разоблачили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв. Детали мошеннической схемы - в материале РБК-Украина.
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