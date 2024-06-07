UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про нову шахрайську "схему з виграшами": як уберегтися

Ілюстративне фото: українців попередили про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито виграш призів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, вам надходить SMS-повідомлення або телефонують невідомі особи та повідомляють, що ви виграли "цінний приз". Щоб його отримати, вам потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу.

Як вберегтися від такого виду шахрайства:

  • згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах;
  • не перераховуйте кошти незнайомцям;
  • дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію;
  • повідомте про подію за номером 112.

"Шановні громадяни, якщо під час спілкування з телефонними шахраями або підозрілими людьми, дотримуватися основних правил безпеки, можна уберегти себе від втрати коштів", - зауважили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахраїПоліцейські