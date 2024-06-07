Украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме с выигрышами": как уберечься

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники посылают сообщения о якобы выигрыше призов
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Как рассказали в полиции, вам поступает SMS-сообщение или звонят по телефону неизвестные лица и сообщают, что вы выиграли "ценный приз". Чтобы его получить, вам нужно уплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша.
Как уберечься от такого вида мошенничества:
"Уважаемые граждане, если во время общения с телефонными мошенниками или подозрительными людьми, соблюдать основные правила безопасности, можно уберечь себя от потери средств", - отметили правоохранители.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что мошенники рассылают украинцам сообщения якобы от украинских банков.
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