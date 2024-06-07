Українців попередили про нову шахрайську "схему з виграшами": як уберегтися
Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито виграш призів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Як розповіли у поліції, вам надходить SMS-повідомлення або телефонують невідомі особи та повідомляють, що ви виграли "цінний приз". Щоб його отримати, вам потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу.
Як вберегтися від такого виду шахрайства:
- згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах;
- не перераховуйте кошти незнайомцям;
- дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію;
- повідомте про подію за номером 112.
"Шановні громадяни, якщо під час спілкування з телефонними шахраями або підозрілими людьми, дотримуватися основних правил безпеки, можна уберегти себе від втрати коштів", - зауважили правоохоронці.
Раніше РБК-Україна розповідало, що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.
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