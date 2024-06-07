Українців попередили про нову шахрайську "схему з виграшами": як уберегтися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, вам надходить SMS-повідомлення або телефонують невідомі особи та повідомляють, що ви виграли "цінний приз". Щоб його отримати, вам потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу.

Як вберегтися від такого виду шахрайства:

згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах;

не перераховуйте кошти незнайомцям;

дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію;

повідомте про подію за номером 112.

"Шановні громадяни, якщо під час спілкування з телефонними шахраями або підозрілими людьми, дотримуватися основних правил безпеки, можна уберегти себе від втрати коштів", - зауважили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.

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