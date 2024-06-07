ua en ru
Пт, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попередили про нову шахрайську "схему з виграшами": як уберегтися

П'ятниця 07 червня 2024 21:17
UA EN RU
Українців попередили про нову шахрайську "схему з виграшами": як уберегтися Ілюстративне фото: українців попередили про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито виграш призів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, вам надходить SMS-повідомлення або телефонують невідомі особи та повідомляють, що ви виграли "цінний приз". Щоб його отримати, вам потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу.

Як вберегтися від такого виду шахрайства:

  • згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах;
  • не перераховуйте кошти незнайомцям;
  • дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію;
  • повідомте про подію за номером 112.

"Шановні громадяни, якщо під час спілкування з телефонними шахраями або підозрілими людьми, дотримуватися основних правил безпеки, можна уберегти себе від втрати коштів", - зауважили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахраї Поліцейські
NEWS
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут