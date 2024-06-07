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Украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме с выигрышами": как уберечься

Пятница 07 июня 2024 21:17
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Украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме с выигрышами": как уберечься Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники посылают сообщения о якобы выигрыше призов

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Как рассказали в полиции, вам поступает SMS-сообщение или звонят по телефону неизвестные лица и сообщают, что вы выиграли "ценный приз". Чтобы его получить, вам нужно уплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша.

Как уберечься от такого вида мошенничества:

  • вспомните, участвовали ли вы в акциях или конкурсах;
  • не перечисляйте денежные средства незнакомцам;
  • узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом проводившей акцию компании;
  • сообщите о происшествии по номеру 112.

"Уважаемые граждане, если во время общения с телефонными мошенниками или подозрительными людьми, соблюдать основные правила безопасности, можно уберечь себя от потери средств", - отметили правоохранители.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что мошенники рассылают украинцам сообщения якобы от украинских банков.

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