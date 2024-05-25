Українців попередили про нову шахрайську схему: пов'язано з банками

На месенджери українців надходить розсилка від нібито "Ощадбанку" або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.

Представники "Ощадбанку" попередили, що таких виплат насправді банк не здійснює.

"Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку", - зазначили в банку.

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру "Ощадбанку":