Українців попередили про нову шахрайську схему: пов'язано з банками

Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають повідомлення нібито від українських банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На месенджери українців надходить розсилка від нібито "Ощадбанку" або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.
Представники "Ощадбанку" попередили, що таких виплат насправді банк не здійснює.
"Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку", - зазначили в банку.
У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру "Ощадбанку":
Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що кількість незаконних дій з платіжними картками, які зазнали збитків, протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила майже 300 тисяч операцій.
Крім того, в Україні розкрили деталі про найпопулярнішу шахрайську схему на ринку праці.
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