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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: связано с банками

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники присылают сообщения якобы от украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы "Ощадбанка" или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители "Ощадбанка" предупредили, что таких выплат на самом деле банк не производит.

"Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета", - отметили в банке.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр "Ощадбанка":

  • по номеру телефона: 0800210800;
  • или в Контакт-центр своего банка.

 

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что количество незаконных действий с понесенными убытками платежными карточками в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило почти 300 тысяч операций.

Кроме того, в Украине раскрыли детали о самой популярной мошеннической схеме на рынке труда.

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