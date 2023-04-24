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Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 09:06
Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України, - британська розвідка Фото: українців змушують брати російські паспорти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрації на окупованих територіях України змушують населення приймати паспорти Російської Федерації. Вторгнення намагаються представити як успішне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської области попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть "депортовані", а їхнє майно конфісковано.

За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.

"Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що видача російського паспорта українцям на окупованих територіях має вважатися процедурою, яка відбулася насильно. Тому не можна називати всіх громадян, які отримали паспорти РФ злочинцями.

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