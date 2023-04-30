UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Фото: українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях найближчими днями (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю-понеділок, 30 квітня та 1 травня, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"30 квітня - 01 травня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як додали в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногорський ясно, вітер північний 5 м/с.

"Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, погода в Україні сьогодні, 30 квітня погіршиться. В одних регіонах прогнозують дощі, а в інших заморозки, при цьому місцями ще й посилиться вітер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты