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Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Фото: украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях в ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье-понедельник, 30 апреля и 1 мая, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"30 апреля - 01 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как добавили в Черногорском горном поисково-спасательном посте, по состоянию на 9:00 утра на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северный 5 м/с.

"Температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, погода в Украине сегодня, 30 апреля, ухудшится. В одних регионах прогнозируют дожди, а в других заморозки, при этом местами еще усилится ветер.

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Карпаты