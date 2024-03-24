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Українців попередили про небезпеку реабілітації баротерапією

Україна, Неділя 24 березня 2024 20:19
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Українців попередили про небезпеку реабілітації баротерапією Фото: Українцям розповіли про небезпеку баротерапії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українцям варто бути обережними з підходами у відновленні й уникати використання баротерапії не за призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я України.

"Баротерапія - лікувальне застосування газових сумішей з підвищеним тиском кисню. У цього методу є два режими застосування: гіпербаричний, який передбачає підвищення тиску, та гіпобаричний, зі зниженням тиску в спеціальній камері", - пояснили в МОЗ.

Призначення реабілітації

За даними міністерства, вважається, що підвищення атмосферного тиску зумовлює розширення артеріол, посилення кровообігу та сприяє покращенню оксигенації тканин. Тоді як зниження тиску в барокамері застосовують для зменшення впливу на організм людини газових бульбашок і надлишку розчиненого газу.

Використання не за призначенням

"Втім, ряд фахівців використовує баротерапію не за призначенням. Наприклад, у разі травм опорно-рухового апарату, дитячого церебрального паралічу, розсіяного склерозу, захворювань кишківника та шлунку. При цьому не беруться до уваги відсутність ефективності у випадках відповідних розладів та ряд можливих побічних реакцій", - пояснили в міністерстві.

Проте навіть Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) зауважує, що баротерапія має доведену ефективність виключно під час лікування кесонної хвороби. Хоча й немає переконливих доказів ефективності та безпеки під час лікування від інших захворювань.

Проявляють скепсис до застосування баротерапії у разі травм і науковці. У статті "Вплив гіпербаричного кисню на спортивні травми", яку можна знайти в Національній бібліотеці США з медицини, дослідники зауважують, що якість доказів ефективності гіпербаричної оксигенації - низька.

Отже, єдине доказове застосування баротерапії - терапевтична декомпресія, яку використовують у випадку кесонної хвороби, анаеробній гангрені або у разі отруєння чадним газом.

"Втім, не під час та не замість активної реабілітаційної допомоги, яку надають мультидисциплінарні команди", - наголосили в МОЗ.

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