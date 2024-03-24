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Украинцев предупредили об опасности реабилитации баротерапией

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 20:19
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Украинцев предупредили об опасности реабилитации баротерапией Фото: Украинцам рассказали об опасности баротерапии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам следует соблюдать осторожность с подходами в восстановлении и избегать использования баротерапии не по назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

"Баротерапия - лечебное применение газовых смесей с повышенным давлением кислорода. У этого метода есть два режима применения: гипербарический, предусматривающий повышение давления, и гипобарический, с понижением давления в специальной камере", - пояснили в Минздраве.

Назначение реабилитации

По данным министерства, считается, что повышение атмосферного давления приводит к расширению артериол, усилению кровообращения и способствует улучшению оксигенации тканей. Тогда как снижение давления в барокамере применяют для уменьшения влияния на организм человека газовых пузырьков и избытка растворенного газа.

Использование не по назначению

"Впрочем, ряд специалистов использует баротерапию не по назначению. Например, при травмах опорно-двигательного аппарата, детского церебрального паралича, рассеянного склероза, заболеваний кишечника и желудка. При этом не принимаются во внимание отсутствие эффективности в случаях соответствующих расстройств и ряд возможных побочных реакций", - объяснили в министерстве.

Однако даже Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) отмечает, что баротерапия имеет доказанную эффективность исключительно при лечении кессонной болезни. Хотя и нет убедительных доказательств эффективности и безопасности при лечении других заболеваний.

Проявляют скепсис к применению баротерапии при травмах и ученых. В статье "Влияние гипербарического кислорода на спортивные травмы", которую можно найти в Национальной библиотеке США по медицине, исследователи отмечают, что качество доказательств эффективности гипербарической оксигенации - низкое.

Итак, единственное доказательное применение баротерапии - терапевтическая декомпрессия, которую используют в случае кессонной болезни, анаэробной гангрени или в случае отравления угарным газом.

"Впрочем, не во время и не вместо активной реабилитационной помощи, оказываемой мультидисциплинарными командами", - подчеркнули в Минздраве.

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