Українців попередили про небезпеку лавин у Карпатах

"1-3 грудня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області та східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні ДСНС України.

Погода у Карпатах

Крім того, на горі Піп Іван Чорногірський наразі слабка видимість - до 30 метрів.

"Станом на 08:20, 01.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м, вітер південний 4-5 м/с, температура повітря -4°С", - розповіли про погоду в горах у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

При цьому, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Україні 1 грудня очікується черговий циклон, який принесе із собою значні опади у вигляді снігу та дощу. Але подекуди температура повітря прогріється до +13.