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Украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах

Фото: лавины в Карпатах возможны 1-3 декабря (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях - на Прикарпатье и Закарпатье. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: ГСЧС Украины, Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"1-3 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

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Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский пока слабая видимость - до 30 метров.

"По состоянию на 08:20, 01.12.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 м, ветер южный 4-5 м/с, температура воздуха -4°С", - рассказали о погоде в горах в Черногорском горном поисково-спасательном посте.

При этом, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине 1 декабря ожидается очередной циклон, который принесет с собой обильные осадки в виде снега и дождя. Но иногда температура воздуха прогреется до +13.

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