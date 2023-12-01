Украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах

"1-3 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Погода в Карпатах

Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский пока слабая видимость - до 30 метров.

"По состоянию на 08:20, 01.12.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 м, ветер южный 4-5 м/с, температура воздуха -4°С", - рассказали о погоде в горах в Черногорском горном поисково-спасательном посте.

При этом, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине 1 декабря ожидается очередной циклон, который принесет с собой обильные осадки в виде снега и дождя. Но иногда температура воздуха прогреется до +13.