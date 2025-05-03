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Українців попередили про небезпечну погоду: де чекати на грози і сильний вітер

Фото: Українців попередили про складні погодні умови (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 4 травня очікуються грози та сильний вітер. Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.

У неділю, 4 травня, в Україні очікується ускладнення погодних умов - в низці регіонів пройдуть грози, а по всій країні (крім південного сходу) прогнозуються потужні пориви вітру до 15–20 м/с. 

Через несприятливі умови оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Погода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних служб, а також рух транспорту.

У Києві, а також у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень очікуються короткочасні дощі та грози.

У столиці буде мінлива хмарність, вночі без опадів, температура 12-14° тепла, вдень - 25-27°.

Фото: ДСНС України

Під час сильного вітру фахівці рекомендують:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів речі, які можуть випасти;
  • не паркувати авто під деревами, рекламними щитами чи біля ліній електропередач;
  • за можливості залишатися в укриттях або в приміщеннях.

Погода в Україні

Погіршення погоди останніми тижнями спричинене активним прохолодним фронтом, що охопив країну 26-27 квітня. Саме він призвів до помітного зниження температури вдень.

Хоча на початку травня в Україні спостерігалось потепління, довго воно не тривало. Уже 4 травня очікується новий атмосферний фронт, який принесе дощі та чергове похолодання.

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Погода в Україні