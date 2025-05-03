Украинцев предупредили об опасной погоде: где ждать грозы и сильный ветер

В Украине 4 мая ожидаются грозы и сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и КГГА.
В воскресенье, 4 мая, в Украине ожидается осложнение погодных условий - в ряде регионов пройдут грозы, а по всей стране (кроме юго-востока) прогнозируются мощные порывы ветра до 15-20 м/с.
Из-за неблагоприятных условий объявлен I уровень опасности (желтый). Погода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.
В Киеве, а также в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В столице будет переменная облачность, ночью без осадков, температура 12-14° тепла, днем - 25-27°.
Во время сильного ветра специалисты рекомендуют:
Ухудшение погоды в последние недели вызвано активным прохладным фронтом, охватившим страну 26-27 апреля. Именно он привел к заметному снижению температуры днем.
Хотя в начале мая в Украине наблюдалось потепление, долго оно не продолжалось. Уже 4 мая ожидается новый атмосферный фронт, который принесет дожди и очередное похолодание.
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