Украинцев предупредили об опасной погоде: где ждать грозы и сильный ветер

В воскресенье, 4 мая, в Украине ожидается осложнение погодных условий - в ряде регионов пройдут грозы, а по всей стране (кроме юго-востока) прогнозируются мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных условий объявлен I уровень опасности (желтый). Погода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.

В Киеве, а также в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В столице будет переменная облачность, ночью без осадков, температура 12-14° тепла, днем - 25-27°.

Фото: ГСЧС Украины

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