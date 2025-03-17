Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негоди
В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища. Вони можуть "накрити" значну територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
В яких регіонах очікується погіршення погодних умов
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища очікуються у різних регіонах України впродовж 18 березня 2025 року.
Йдеться про сильні пориви вітру - до 15-20 м/с:
- у південних областях;
- у центральних областях;
- у Сумській області;
- у Харківській області.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Небезпечні метеорологічні явища 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області впродовж 18 березня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку зі снігопадами.
"3 рівень, помаранчевий", - додали в УкрГМЦ.
На високогір'ї очікується значна сніголавинна небезпека (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Варто зазначити, що в цілому на погоду в Україні впродовж 18-19 березня впливатимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться з півночі та північного заходу.
20 березня на Україну пошириться поле високого атмосферного тиску.
"Надходитиме прохолодне повітря, зумовлюючи у більшості областей вночі невеликий мороз, а максимальну температуру вдень утримуючи в невеликих плюсах. Найближчої доби жвавий північно-західний вітер підсилюватиме відчуття дискомфорту", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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