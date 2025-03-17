ua en ru
Пн, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негоди

Понеділок 17 березня 2025 17:02
UA EN RU
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негоди Погода в деяких областях України 18 березня може погіршитись (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища. Вони можуть "накрити" значну територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких регіонах очікується погіршення погодних умов

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища очікуються у різних регіонах України впродовж 18 березня 2025 року.

Йдеться про сильні пориви вітру - до 15-20 м/с:

  • у південних областях;
  • у центральних областях;
  • у Сумській області;
  • у Харківській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негодиНебезпечні метеорологічні явища 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області впродовж 18 березня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку зі снігопадами.

"3 рівень, помаранчевий", - додали в УкрГМЦ.

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негодиНа високогір'ї очікується значна сніголавинна небезпека (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що в цілому на погоду в Україні впродовж 18-19 березня впливатимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться з півночі та північного заходу.

20 березня на Україну пошириться поле високого атмосферного тиску.

"Надходитиме прохолодне повітря, зумовлюючи у більшості областей вночі невеликий мороз, а максимальну температуру вдень утримуючи в невеликих плюсах. Найближчої доби жвавий північно-західний вітер підсилюватиме відчуття дискомфорту", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України березень встановив температурні рекорди та де прогріло до +25 градусів за Цельсієм.

Читайте також, чи можлива березнева гроза в Україні - з громом і блискавками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Негода в Україні Гідрометцентр Погода на день
NEWS
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія