Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негоди

Погода в деяких областях України 18 березня може погіршитись (фото: Getty Images)

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища. Вони можуть "накрити" значну територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.