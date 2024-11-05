Українців попередили про пиво, яке не можна пити: про що йдеться

Яке саме пиво вилучають із продажу й чому

У Держпродспоживслужбі розповіли, що компанія діє згідно зі статтею 20 закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Так, "Карлсберг Україна" повідомила держслужбу щодо рішення про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках (об'ємом одиниці продукції 0,5 л) за номером партії, що співпадає з датою виробництва 03.10.24.

Уточнюється, що предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки.

Частину партії "Львівське Різдвяне" вирішили відкликати (ілюстрація: dpss.gov.ua)

Наголошується, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, проте компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти у зазначеному пакуванні.

Інформуючи про своє рішення, компанія просить споживачів звертати увагу на дату виробництва продукту.

Тим, хто виявить пляшки пива з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год, радять:

не відкривати пляшку

не вживати продукт

повернути його через місце придбання

або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0 800 30 00 80

"ПрАТ "Карлсберг Україна" інформує партнерів про своє рішення з метою припинення реалізації згаданої партії та відкликання її з обігу. Наразі компанією вживаються коригувальні заходи відповідно до законодавства України, внутрішніх процедур та стандартів безпечності та якості", - підсумували у Держпродспоживслужбі.