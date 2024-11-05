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Украинцев предупредили об опасном пиве, которое нельзя пить: о чем речь

Потребителей просят обращать внимание на дату производства пива (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Частное акционерное общество (ЧАО) "Карлсберг Украина" отзывает из обращения часть партии продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Какое именно пиво изымают из продажи и почему

В Госпродпотребслужбе рассказали, что компания действует согласно статье 20 закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Так, "Карлсберг Украина" сообщила госслужбе о решении об отзыве с рынка партии пива темного пастеризованного "Львовское Рождественское" в стеклянных бутылках (объемом единицы продукции 0,5 л) по номеру партии, совпадающей с датой производства 03.10.24.

Уточняется, что предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой во время внутренней системы инспектирования был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки.

Часть партии "Львовское Рождественское" решили отозвать (иллюстрация: dpss.gov.ua)

Отмечается, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, однако компания считает необходимым изъять из продаж продукты в указанной упаковке.

Информируя о своем решении, компания просит потребителей обращать внимание на дату производства продукта.

Тем, кто обнаружит бутылки пива с датой производства 03.10.2024 09-12 ч 18-19 ч, советуют:

  • не открывать бутылку
  • не употреблять продукт
  • вернуть его через место приобретения
  • или позвонить на горячую линию производителя 0 800 30 00 80

"ЧАО "Карлсберг Украина" информирует партнеров о своем решении с целью прекращения реализации упомянутой партии и отзыва ее из обращения. В настоящее время компанией принимаются корректирующие меры в соответствии с законодательством Украины, внутренними процедурами и стандартами безопасности и качества", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли пить безалкогольное пиво и вино во время беременности.

Читайте также, как новорожденный малыш получил пожизненный запас пива.

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