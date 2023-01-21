В Україні зими можуть стати теплішими: синоптик дав прогноз
Температурні рекорди цієї зими свідчать про зміни клімату. На тлі цього зими в Україні можуть стати теплішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича в Facebook.
Синоптик нагадав, що у січні цього року було дві хвилі потепління - на початку місця та 18-20 січня. На більшості метеостанцій, крім південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди.
Тропічне повітря з Африки, відсутність снігу та малохмарне небо привели до такої масштабної температурної аномалії.
"Оновився також національний рекорд України для січня - у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 градуса! Окрім цього, січень 2023 року може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат", - зазначив синоптик.
За його словами, такі температурні рекорди свідчать про зміни клімату, а тому у наступні роки зими в Україні можуть стати більш теплими.
"Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - додав Кібальчич.
Натисніть на зображення, аби побачити детальніше
Фото: температурні рекорди у січні 2023 року (facebook.com/mammatocumulus)
Нагадаємо, у Києві цього року на Водохрещу зафіксували новий температурний рекорд. У столиці температура повітря піднялась до 10 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.