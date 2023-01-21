В Україні зими можуть стати теплішими: синоптик дав прогноз

Температурні рекорди цієї зими свідчать про зміни клімату. На тлі цього зими в Україні можуть стати теплішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича в Facebook.

Синоптик нагадав, що у січні цього року було дві хвилі потепління - на початку місця та 18-20 січня. На більшості метеостанцій, крім південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди.

Тропічне повітря з Африки, відсутність снігу та малохмарне небо привели до такої масштабної температурної аномалії.

"Оновився також національний рекорд України для січня - у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 градуса! Окрім цього, січень 2023 року може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат", - зазначив синоптик.

За його словами, такі температурні рекорди свідчать про зміни клімату, а тому у наступні роки зими в Україні можуть стати більш теплими.

"Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - додав Кібальчич.

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Фото: температурні рекорди у січні 2023 року (facebook.com/mammatocumulus)