Українців попередили про можливі затримки при перетині кордону: що відомо

В ніч на 31 липня можливі затримки при перетині кордону. При цьому пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" буде закритий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби України.
Починаючи з 23:00 30 липня 2024 року, Державна митна служба проведе технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовна тривалість робіт становитиме близько 6 годин.
Протягом цього часу можливі перебої в функціонуванні програмного забезпечення, яке використовують митники в пунктах пропуску. Це може призвести до затримок при перетині державного кордону для осіб, товарів та транспортних засобів.
Крім того, під час технічних робіт пропуск через пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці буде тимчасово неможливий.
"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки осіб розвернули на кордоні через відсутність військового квитка.
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