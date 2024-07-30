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Українців попередили про можливі затримки при перетині кордону: що відомо

Вівторок 30 липня 2024 13:55
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Українців попередили про можливі затримки при перетині кордону: що відомо Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 31 липня можливі затримки при перетині кордону. При цьому пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" буде закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби України.

Починаючи з 23:00 30 липня 2024 року, Державна митна служба проведе технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовна тривалість робіт становитиме близько 6 годин.

Протягом цього часу можливі перебої в функціонуванні програмного забезпечення, яке використовують митники в пунктах пропуску. Це може призвести до затримок при перетині державного кордону для осіб, товарів та транспортних засобів.

Крім того, під час технічних робіт пропуск через пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці буде тимчасово неможливий.

"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки осіб розвернули на кордоні через відсутність військового квитка.

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