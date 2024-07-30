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Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы: что известно

Вторник 30 июля 2024 13:55
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Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы: что известно Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 31 июля возможны задержки при пересечении границы. При этом пункт пропуска "Ужгород-автомобильный" будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Начиная с 23:00 30 июля 2024 года, Государственная таможенная служба проведет технические работы по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочная продолжительность работ составит около 6 часов.

В течение этого времени возможны перебои в функционировании программного обеспечения, которое используют таможенники в пунктах пропуска. Это может привести к задержкам при пересечении государственной границы для лиц, товаров и транспортных средств.

Кроме того, во время технических работ пропуск через пункт пропуска "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни будет временно невозможен.

"Просим учесть указанную информацию при планировании пересечения границы", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько человек развернули на границе из-за отсутствия военного билета.

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Государственная таможенная служба Граница с Украиной
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