Лівобережна частина Києва знову зі світлом. Стала відома причина аварії
Станом на вечір 19 жовтня лівобережна частина Києва знову зі світлом. Відключення сталися через аварію на трансформаторі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook ДТЕК "Київські електромережі".
"Ми оперативно відновили електропостачання Лівого берега столиці. Світло повернули в домівки близько 40 000 сімей у Києві", - йдеться у повідомленні.
Енергетики протягом години усунули порушення у мережах, через яке сталося аварійне відключення світла у Дарницькому районі. Причиною стала аварія на одному з об'єктів силового трансформатора.
Проте для підтримки енергосистеми необхідно включати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години: з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00
Нагадаємо, напередодні росіяни атакували енергетичні об'єкти у Деснянському районі Києва, сьогодні над столицею також збили кілька ракет.
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