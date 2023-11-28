Українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях
Сьогодні та завтра, 28 та 29 листопада, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин одразу у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять поки утриматись від походів у гори.
Погода в Карпатах
Станом ранок 28 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та погана видимість, до 20 м. Вітер південно-західний, 14 м/с. Температура повітря до -10°С.
Додамо, що вчора на високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів, а видимість була до 10 м.
Нагадаємо, що перший сніг в Карпатах випав ще 10 жовтня.
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