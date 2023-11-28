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Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях

Украина, Вторник 28 ноября 2023 13:41
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Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях Фото: лавины в украинских Карпатах возможны 28-29 ноября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня и завтра, 28 и 29 ноября, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели просят пока воздержаться от походов в горы.

Погода в Карпатах

По состоянию на 28 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и плохая видимость, до 20 м. Ветер юго-западный, 14 м/с. Температура воздуха до -10°С.

Добавим, что вчера на высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до -18 градусов, а видимость была до 10 м.

Напомним, первый снег в Карпатах выпал еще 10 октября.

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