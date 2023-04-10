Українців попередили про лавинну небезпеку у двох областях найближчими днями

У понеділок-вівторок, 10-11 квітня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт у Французьких Альпах трапилось сходження лавини. В результаті цього загинуло четверо людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

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