Украинцев предупредили о лавинной опасности и показали фото рассвета в Карпатах
В понедельник-вторник, 27-28 марта, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", - говорится в сообщении.
Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:
- 27-28 марта - на высокогорье Закарпатской области;
- 28 марта - на высокогорье Ивано-Франковской области.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:
- 27 марта - на высокогорье Ивано-Франковской области.
"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - добавили в Укргидрометцентре.
В то же время синоптики показали фото восхода солнца в Карпатах (г. Поп Иван).
Как сообщалось, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
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