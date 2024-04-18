UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про фейк щодо наступу РФ на Сумську область

Ілюстративне фото: росіяни розповсюджують фейк про наступ на Сумську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни розповсюджують інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Вона є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Російські пропагандисти заявляють, що війська РФ "хочуть наступати на Сумську область", щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп'янська Харківської області.

Також росіяни розповсюджують фейки про "підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область". У якості "доказів" вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників.

У ЦПД зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти.

"Насправді, Росія не має достатніх резервів для наступу на Сумську область", - підкреслили в Центрі.

Фейки росіян

Нагадаємо, російські пропагандисти регулярно розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України. Часто вони стосуються чергового "наступу" або "евакуації".

Учора, 17 квітня, українські рятувальники попередили, що від їхнього імені в месенджері Signal поширюють інформацію про "евакуацію Харкова через загрозу оточення міста". Це - черговий фейк ворога.

Цілі подібних вкидів - залякати мирне населення України та посіяти хаос, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти УкраїниФейки