Українців попередили про фейковий застосунок з графіками відключень

Національна енергокомпанія "Укренерго" повідомляє про фейковий застосунок, який з'явився у телеграм-каналах та інших соцмережах. Цей додаток нібито містить актуальний графік відключення електроенергії для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго" .

Насправді "Укренерго" не працює з кінцевими споживачами електроенергії, а має лише інформацію про загальний рівень споживання в енергосистемі, а також у кожному її енерговузлі.

"Укренерго" - це оператор системи передачі, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно "Укренерго" не створювало жодних додатків для кінцевих споживачів електроенергії", - йдеться у повідомленні компанії.

Фахівці "Укренерго" уточнюють, що графіки обмеження постачання електроенергії до окремих споживачів може складати виключно обленерго і тільки на їх сайтах можна знайти інформацію про графіки відключень споживачів або про те, де саме таку інформацію можна знайти.