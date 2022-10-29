Украинцев предупредили о фейковом приложении с графиками отключений
Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщает о фейковом приложении, которое появилось в телеграм-каналах и других соцсетях. Это приложение содержит актуальный график отключения электроэнергии для потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго" .
На самом деле "Укрэнерго" не работает с конечными потребителями электроэнергии, а располагает только информацией об общем уровне потребления в энергосистеме, а также в каждом ее энергоузле.
"Укрэнерго" – это оператор системы передачи, поэтому не может знать, когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, "Укрэнерго" не создавало никаких приложений для конечных потребителей электроэнергии", - говорится в сообщении компании.
Специалисты "Укрэнерго" уточняют, что графики ограничения поставки электроэнергии к отдельным потребителям могут составлять исключительно облэнерго и только на их сайтах можно найти информацию о графиках отключений потребителей или о том, где именно такую информацию можно найти.
В конце этой недели компания "Укрэнерго" сообщила, что для устранения последствий террористических атак со стороны России по всей территории Украины ограничивается электропотребление.
Одновременно компания "Укрэнерго" уточнила, что графики "энергетической тревоги" по ее распоряжению определяют местные операторы распределительных сетей и публикуют на своих ресурсах.
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