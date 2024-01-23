Українців попередили про чергову російську ІПСО: що про неї відомо

За даними СБУ, email-розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду.

"Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни", - пояснили в СБУ.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

"За передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада", - нагадали в СБУ.

Російські фейки

Зазначимо, що поширення свідомо неправдивих фактів є улюбленою справою та практикою російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших державах, або ж спробувати розколоти суспільство.

До прикладу, днями у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий російський фейк на тему вручення повісток в армію. Ворожі Telegram-канали опублікували відео, на якому патрульні поліцейські затримали чоловіка нібито в рамках мобілізації в Україні. Проте ролик виявився неправдивим.

Додамо, перед тим українська військова розвідка попереджала про те, що РФ готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

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