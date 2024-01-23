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Украинцев предупредили об очередной российской ИПСО: что о ней известно

Фото: СБУ разоблачила вражескую ИПСО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о распространении масштабной email-рассылки на электронные адреса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, email-рассылка осуществляется с большого количества электронных ящиков, которые перед тем были взломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

"Таким образом враг в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны", - пояснили в СБУ.

СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

"За передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена", - напомнили в СБУ.

Российские фейки

Отметим, что распространение заведомо ложных фактов - любимое дело и практика российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других государствах, или же попытаться расколоть общество.

К примеру, на днях в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины был опровергнут очередной российский фейк на тему вручения повесток в армию. Вражеские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором патрульные полицейские задержали мужчину якобы в рамках мобилизации в Украине. Однако ролик оказался ложным.

Добавим, прежде украинская военная разведка предупреждала о том, что РФ готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны, используя тему "президентских выборов".

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