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Украинцев предупредили об очередях на въезд на западной границе

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Суббота 01 апреля 2023 20:42
Украинцев предупредили об очередях на въезд на западной границе Фото: украинцев предупредили о очередях на въезд на западную границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Накануне Пасхальных праздников на западных границах, в частности, украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, это местами приводит к увеличению времени ожидания пересечения границы. Таким образом, в основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких, как "Шегини" и "Краковец", отмечается накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

Сотрудники пограничной службы "увеличили количество персонала по оформлению путешественников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации".

В ГНСУ рекомендуют выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Сохране".

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