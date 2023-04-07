Українців попередили про черги на кордоні з Румунією, вантажівки не пропускають

На кордоні України та Румунії у п'ятницю, 7 квітня, можливі черги. В одному з пунктів пропуску призупинили оформлення вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Прикордонники попереджають, що через протести у Румунії можливе блокування доріг, зокрема біля кордону з Україною.

"У зв’язку з цим може уповільнитися пропуск громадян та транспортних засобів", - попереджають українців.

Крім того, у пункті "Порубне - Сірет" призупинили пропуск вантажівок на виїзд з України.

"Врахуйте, будь ласка, дану інформацію при плануванні поїздки або ж оберіть інші пункти пропуску на кордоні з Румунією", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Румунії фермери влаштували протести через імпорт українського зерна, що призвів до зниження цін на їхню продукцію.

Нагадаємо, вчора на кордоні з Румунією також спостерігалися проблеми. Низку пунктів пропуску закрили через снігопад.

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