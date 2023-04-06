ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія через сніг закрила кордон для вантажівок з України

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 квітня 2023 14:29
Румунія через сніг закрила кордон для вантажівок з України Фото: кордон з Румунією закрили через сніг (Getty mages)
Автор: Олександр Білоус

Румунія тимчасово припинила пропуск вантажних автомобілів через державний кордон з Україною через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківц і- Раковець", "Порубне - Сирет" та "Красноїльськ - Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках.

"Прикордонні наряди здійснюють інформування усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України, про цю ситуацію. Під час планування поїздки до Румунії просимо усіх громадян врахувати цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Разом з цим, на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

На кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка, повідомили прикордонники.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Снігопад
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів