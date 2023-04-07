Украинцев предупредили об очередях на границе с Румынией, грузовики не пропускают

На границе Украины и Румынии в пятницу, 7 апреля, возможны очереди. В одном из пунктов пропуска приостановлено оформление грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники предупреждают, что из-за протестов в Румынии возможна блокировка дорог, в том числе у границы с Украиной.

"В связи с этим может замедлиться пропуск граждан и транспортных средств", - предупреждают украинцев.

Кроме того, в пункте "Порубное - Сирет" приостановили пропуск грузовиков на выезд из Украины.

"Учтите, пожалуйста, данную информацию при планировании поездки или выберите другие пункты пропуска на границе с Румынией", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Румынии фермеры устроили протесты из-за импорта украинского зерна, что привело к снижению цен на их продукцию.

Напомним, вчера на границе с Румынией тоже наблюдались проблемы. Ряд пунктов пропуска закрыли из-за снегопада.

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